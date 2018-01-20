السلطة الفلسطينية تشكو من العقبات الإسرائيلية أمام تطوير الاقتصاد الفلسطيني

اشتكى وزير المالية في السلطة الفلسطينية شكري بشارة اليوم الخميس، من العقبات التي تضعها إسرائيل أمام تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتحصيل الإيرادات المالية.



جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بشارة في رام الله مع وزيرة التجارة الدولية للملكة المتحدة إليزابيث تروس، لبحث مستجدات الوضع المالي والاقتصادي للسلطة الفلسطينية.



وأشار بشارة بحسب بيان صدر عن مكتبه، إلى "الوضع المالي للسلطة والأزمات المالية المتلاحقة التي تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي، وما رافق ذلك من وباء كوفيد 19".



وذكر أن ذلك "أثر بشكل سلبي ومركب على الدورة الاقتصادية وقدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات اللازمة لتمويل الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس".