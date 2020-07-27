قومي المرأة بالمنيا يسلم 500 بطاقة رقم قومي لسيدات قرية بني حسن

عقدت اليوم الأربعاء ندوة بقرية بني حسن الشروق مركز أبو قرقاص؛ للتوعية بالخدمات التي يقدمها المجلس القومي للمرأة، والدور الفعال داخل القرى والنجوع وخاصة قرى حياة كريمة، وأن خدمة استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات الغير قادرات يوفرها المجلس بالمجان بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية

وعلى هامش الندوة جرى تسليم 500 بطاقة رقم قومي للسيدات بالقرية، وتقدمت السيدات بالشكر لسيادة رئيس الجمهورية على إطلاق هذه المبادرة التي ترى القرية ثمارها يوما بعد يوم، كما توجهوا بالشكر للمجلس القومي للمرأة على ما يقدمه من خدمات وخاصة بطاقات الرقم القومي بالمجان، والتيسير على السيدات، والاهتمام بالقضايا التي تهم المرأة.

جاء ذلك تحت رعاية مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا، وبمتابعة أحمد ثابت عضو المجلس القومي للمرأة وفي ظل نشاط الفرع ومشاركته في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".