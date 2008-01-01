سنغافورة تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 62 ألفا و589 حالة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية الناطق باللغة الإنجليزية - إن الإصابات الجديدة تضمنت 4 حالات محلية، بالإضافة إلى 6 حالات وافدة من الخارج تم وضعها قيد الحجر الصحي لدى وصولها البلاد.. مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لتستقر حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة عند 36 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس يبلغ 133 شخصا، فيما يبلغ إجمالي عدد المتعافين بالبلاد منذ بداية الجائحة 62 ألفا و212 شخصا.