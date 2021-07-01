جونسون يدعو لضرورة الحفاظ على بعض قواعد مكافحة كورونا بعد 19 يوليو

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس، إن هناك بعض "الاحتياطات الإضافية" التي لا تزال مطلوبة حتى بعد موعد 19 يوليو الذي قال إنه نهاية فرض قيود جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، حسبما افادت وكالة بلومبرج للأنباء.



ونقلت بلومبرج عن رئيس الوزراء قوله إنه "متلهف" للعودة إلى وضع الحياة الطبيعي ولكنه لن يستبعد الإبقاء على اللوائح أو التوجيهات الخاصة بارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) في المناطق العامة المزدحمة أو المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي.



وقال جونسون إنه سيتم وضع خططه لما ستبدو عليه المرحلة التالية في طريق خروج المملكة المتحدة من القيود المفروضة بسبب الجائحة عندما يدخل حيز التنفيذ، الذي من المقرر أن يكون في 19 يوليو الجاري.