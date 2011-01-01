قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة لشؤون التوعية والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن مصر حققت إنجازًا كبيرًا بتوفير علاج لمرضى ضمور العضلات الشوكي، موضحًا أن ذلك يرجع إلى مجهودات القيادة السياسية وإصرارها على عقد برتوكول تعاوني لتوفير العلاج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأربعاء، أنه بداية من الأسبوع المقبل يبدأ علاج أول 10 حالات مرضى ضمور العضلات الشوكي، مشيرًا إلى تشكيل لجنة قومية خلال الأسبوع الماضي، والتي تضم أساتذة من الوزارة والخدمات الطبية للقوات المسحلة والجامعات المصرية لدراسة وتقييم الحالات.

وذكر أن فرصة الشفاء من مرض ضمور العضلات الشوكي تكون أكبر في حالة تم علاجه في وقت مبكر، لافتًا إلى تخصيص 3 مراكز أحدهما تابع لمعهد ناصر وآخر لمستشفى الجلاء بالقوات المسلحة، والأخير بمستشفى عين شمس الجامعي، لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي.

وأشار إلى مشاركة 4 شركات وطنية في إنتاج أدوية ضمور العضلات الشوكي، مضيفًا أن الرئيس وجه بإرسال أطباء مصريين للخارج لاكتساب الخبرات فيما يتعلق بعلاج مرضى ضمور العضلات.

ولفت إلى وضع استراتيجة قومية لعلاج جميع مرضى ضمور العضلات الشوكي، ذاكرًا أن الوزارة بصدد إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة خلال يوليو المقبل.

