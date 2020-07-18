البرلمان الأوكراني يؤيد مشروع قانون يحد من نفوذ رجال الأعمال

أيد البرلمان الأوكراني تشريعا يروج له الرئيس فولوديمير زيلينسكي كوسيلة لكبح نفوذ رجال الأعمال الكبار الذين مارسوا نفوذاً هائلاً على السياسة والاقتصاد منذ انهيار الشيوعية قبل ثلاثة عقود.



وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، أيد البرلمان ما يسمى بمشروع قانون " رجال الأعمال اصحاب النفوذ" في القراءة الأولى اليوم الخميس.



وسوف يجبر مشروع القانون ملوك المال الخاضعين للقانون على الكشف عن أصولهم ، وسيتم منعهم من تمويل الأحزاب السياسية ، وشغل مناصب حكومية ، والمشاركة في عمليات الخصخصة.



وبموجب التشريع ، الذي سيبقى ساري المفعول لمدة 10سنوات ، يتم تعريف رجل الأعمال صاحب النفوذ بأنه الشخص الذي ينطبق عليه ثلاثة من أربعة معايير: المشاركة في الحياة العامة ، والتأثير الكبير على وسائل الإعلام ، وامتلاك أو السيطرة على شركة محتكرة ولديه أصول تزيد عن 4ر2 مليار هريفنيا

(88 مليون دولار).