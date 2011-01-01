قال الفنان حسن عبد الفتاح، إنه يسعد كثيرًا بالعمل مع فنانيّ الكوميديا، مؤكدًا أنه شارك في أعمال إلى جانب النجوم عادل إمام وأحمد زكي ومحمد هنيدي وغيرهم من نجوم الضحك.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مضمون الكلام» على شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء: «أنا والفنان الكوميدي بنفرش لبعض علشان نقول الإفيهات.. أنا مشهور في الوسط إني بنور الفنان اللي معايا لإني بفرشله».

وأشار إلى أنه دائمًا ما يحرص على دراسة الأدوار الصغيرة جيدًا وذلك لإخراج كل الإفيهات المناسبة لها، وبالتالي يحقق الدور صدى أكبر مع الجمهور، كاشفًا عن أنه طُلب منه أن يقدم عملًا فنيًّا كبطولة مطلقة لكن رفض العرض واعتبر نفسه بطلًا في جزئية "الدور الثاني".

وضرب أمثلة من نجوم الكوميديا السابقين مثل عبد المنعم إبراهيم وعبد السلام النابولسي الذي حقّقوا نجاحًا في جزئية الدور الثاني، مشيرًا إلى أن بعض الفنانين الحاليين خاضوا غمار البطولة المطلقة لكن العمل لم يحقق نجاحًا فعادوا إلى الدور الثاني مرة أخرى.

في سياق آخر، تحدث عبد الفتاح عن تكريمه من قِبل الفنان إدوارد في برنامج "القاهرة اليوم"، قائلًا إنه التكريم الأول له من قبل قناة تلفزيونية، موضحًا أن هذا التكريم أسعده كثيرًا ويبرهن على أنه حاضر في أذهان الجمهور.

وحسن عبد الفتاح برز كممثل كوميدي في أوائل الألفينات، وشارك في عدد كبير من الأدوار المساعدة وأصبح وجهًا مألوفًا في الكوميديا المصرية وزاد عدد مشاركاته حتى وصل في 2015 إلى ما يقرب من مئة مشاركة في أعمال متنوعة غلب فيها أداؤه الكوميدي على معظم أدواره.