تراجع واردات الصين من النفط الخام خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات حركة النقل البحري التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء تراجع كميات النفط الخام المتجهة من دول بحر الشمال في أوروبا وكذلك من دول أخرى مثل السعودية وسلطنة عمان والكويت إلى الصين خلال الشهر الماضي.



وبحسب بيانات حركة ناقلات النفط انخفضت الكميات المتجهة من بحر الشمال إلى الصين خلال الشهر الماضي بمقدار 211 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق، وهو أكبر تراجع للشحنات المتجهة إلى الصين من 15 منطقة ودولة يتم جمع بياناتها.



وأشارت بلومبرج إلى أنه سيتم تعديل هذه البيانات عندما تتاح معلومات جديدة عن أي اتجاه لمزيد من شحنات النفط في البحار فيما بعد.



كما أظهرت البيانات تراجع صادرات الصين من خام أورال إلى أسواق آسيا خلال الشهر الماضي، مع زيادة الإقبال عل خامي بحر الشمال ودبي.