قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن مطرب المهرجانات حمو بيكا بمثابة أخيه الصغير، معلقًا: «أحبه وأحب والدته جدًا، وممتن الدعوات التي سمعتها بعد إلغاء حكم الحبس».



وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الخميس، أن مطرب المهرجانات تراجع عن أخطائه كما طلب منه، موضحًا أنه أخبر «بيكا» بالسكة التي يسلكها حتى ينجح في امتحان النقابة.



وتوجه برسالة إلى مطرب المهرجانات: «بطل شغل واتدرب وبإذن الله تنجح في الامتحان الفترة المقبلة»؛ ليرد بيكا، قائلًا: «ربنا يخليك لينا وما يحرمنا منك أبدًا، أنا أحب النقيب وأحترم كل قوانينه».



وتابع «بيكا» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الخميس، أنه ألغى جميع أعماله، مؤكدًا أنه سينفذ جميع تعليمات نقيب المهن الموسيقية.



وذكر أنه بدأ كورس التدريب مع المدرب الموسيقي محمد عبدالستار؛ تنفيذًا لتعليمات شاكر، متابعًا: «نفسي من زمان أدخل النقابة.. ربنا يخليك لينا وما يحرمناش من صوتك وكل تعليماتك أوامر».



من جانبه ناشد نقيب المهن الموسيقية «بيكا» التركيز خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع اقتراب موعد امتحانات النقابة، مختتمًا: «ركز مع المدرب محمد عبد الستار هيفرق معك كثيرًا، ولو في نصيب ونجحت ستصبح تحت مظلة النقابة؛ لأننا نريد تقديم فنا وغناء شعبيًا يليق بمصر وشعبها».