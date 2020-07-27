توقعات بأن تشكل دلتا نصف حالات كورونا في ألمانيا هذا الأسبوع

ذكر تقرير لمعهد روبرت كوخ الألماني أن من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعا في أعداد الإصابات بالسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستحد، لتشكل نصف عدد إجمالي الإصابات هذا الأسبوع.

وحتى الآن، تبلغ نسبة الإصابات بـالسلالة دلتا 37 % من إجمالي الإصابات، وفقا لأحدث البيانات الخاصة بالأسبوع الماضي، والذي انتهى يوم 20 يونيو.

وأوضح التقرير أنه نظرا لأن نسبة الإصابات تضاعفت خلال جميع الأسابيع منذ أواخر مايو، يتوقع أن تتزايد نسبة الإصابة بالسلالة المتحورة إلى "ما لا يقل عن نصف الإصابات الجديدة هذا الأسبوع".

وبشكل عام، فإن معدل الإصابات خلال سبعة أيام في ألمانيا لكل 100 ألف شخص آخذ في التراجع، إلا أن المسؤولين يقولون إن السلالة دلتا الأكثر عدوى يمكن أن تعكس هذا الاتجاه.