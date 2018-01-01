تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيقات حول مصرع فتاة قتلها ابن عمتها بالصف، إذ عثر على آثار خنق حول الرقبة، وكدمات بأنحاء جسدها.

وطلبت النيابة، تحريات رجال المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وتبين من تحريات رجال المباحث الأولية، أن المتهم اعتدى عليها بالضرب، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، ثم خنقها بواسطة سلك الشاحن الخاص بالهاتف المحمول، وتم التحفظ على أداة الجريمة.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، لكواليس قتل عامل لابنة خاله.

كما تبين أن المجني عليها مخطوبة لشقيق المتهم، وكانت ترغب في إنهاء الارتباط، لعدم حبها له.

ويوم الواقعة ذهب المتهم إلى محل إقامة الضحية، وطلب من أفراد الأسرة الجلوس معها بغرفة لمعرفة سبب رغبتها إنهاء الارتباط بشقيقه، وخلال حديثه معها، أخبرته أنها لا تحب شقيقه، فنشبت بينهما مشادة كلامية؛ مما دفعه لخنقها حتى فارقت الحياة.

وتلقى مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل فتاة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة، وتم العثور على جثة المجني عليها، وتبين وجود آثار خنق حول رقبتها، وكشفت التحريات أن ابن عمة الضحية وراء ارتكاب الجريمة.

وبإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بقتل المجني عليها، وهي خطيبة شقيقه، لرغبتها في إنهاء الارتباط به.

وحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.