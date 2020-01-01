 ضبط 840 ألف وحدة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة - بوابة الشروق
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ضبط 840 ألف وحدة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 1 يوليه 2021 - 4:03 ص | آخر تحديث: الخميس 1 يوليه 2021 - 4:03 ص

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط مرتكبيها ولا سيما جرائم الإتجار بالألعاب النارية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (تاجر- مقيم بمحافظة القليوبية)، بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار فى الألعاب النارية، متخذاً من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على (39 كرتونة تحوى كمية من الألعاب النارية "بإجمالى عدد 840 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأحجام").

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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