 سويسرا: إعطاء 7.27 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن - بوابة الشروق
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سويسرا: إعطاء 7.27 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

د ب أ
نشر في: الخميس 1 يوليه 2021 - 9:29 ص | آخر تحديث: الخميس 1 يوليه 2021 - 9:29 ص

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أنه تم حتى الآن إعطاء 7.27 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في سويسرا.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في سويسرا وصل إلى 703 آلاف و4 حالات، والوفيات إلى 10 آلاف و891 حالة.

وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و18 أسبوعا.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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