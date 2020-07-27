قال أحد الشباب الذين تراجعوا عن الفكر المتطرف لجماعة الإخوان، إن الجماعة شكلت في عام 2013 خلايا نوعية، تولت تنفيذ أعمال تخريبية لكن بفكر فردي.

وأضاف خلال الفيلم الوثائقى "القرار: قرار شعب"، مساء الأربعاء، أن الجماعت وجّهت كل فرد بها، يكون قادرًا على تنفيذ عملية، بأن يرتكبها على الفور ضد الدولة.

في سياق آخر، تحدث أحد الشباب المتراجعين عن الاعتداءات التي ارتكبها الإخوان ضد المعتصمين أمام قصر الاتحادية قائلًا إن العناصر التي ارتكبت هذه الاعتداءات هي من النظام الخاص للجماعة، وتحديدًا شعبة عين شمس، وقادها خالد عطية، وهو كان مقربًا من القيادي خيرت الشاطر.

وأشار إلى أن هذه المجموعة وُجِّهت إليها تعليمات مباشرة بالسيطرة على الأوضاع أمام قصر الاتحادية.

وتطرق الشاب للحديث عن سياسة الجماعة في الأخونة، قائلًا إنها اعتمدت عليهم في كافة المهام والأعمال، كونها لا تثق في بقية فئات المجتمع وتعتبر كافرًا، بالإضافة إلى عدائها للجيش والشرطة والقضاء.

وأوضح أن الجماعة اعتمدت على أعضائها دون غيرهم، لضمان إلزامهم بتنفيذ تعليماتها دون الحاجة إلى كونه حاصلًا على مؤهل من عدمه.