رئيس هيئة الكتاب عن أزمة غلاف المسحة: صادما ولا يتسق مع قيم المجتمع

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنه تم ملاحظة إقبال الشباب على المعرض وتداوته منذ عام 2014، والذي كان يعتبر مؤشرًا هامًا على إحساسهم بأهمية القراءة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الأربعاء، أنه تم رصد توجه الشباب إلى قراءات التاريخ والسياسية وذلك لمساعدتهم في تكوين رأي حول القضايا الخلافية المثارة وقتها.

وعن غلاف كتاب «المسحة» للكاتب أشرف الخمايسي، الذي أثار الجدل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أوضح أنه غلاف الكتاب كان صادمًا بالنسبة له، معقبًا: «ليس لهذا خلقت الكتابة والأدب».

وذكر أنه كمسؤول سيكون مهتم بتطبيق القانون في هذه المسألة، مشيرًا إلى أن الكتاب وغلافه لا يتسق مع قيم المجتمع، لافتًا إلى إمكانية توجه الناشر إلى القضاء في حالة تضرره.

وآثار غلاف كتاب «المسحة» الصادر عن دار المؤسسة للنشر للكاتب أشرف الخمايسي، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الغلاف يظهر عليه صورة للكاتب الدكتور خالد منتصر مرسومة على لفافة مناديل ورقية، وما اعتبره البعض إساءة لمنتصر.