محكمة ألمانية تقضي بالسجن 4 سنوات على سيدة عائدة من سوريا بتهمة الانضمام لداعش

قضت المحكمة الإقليمية العليا بمدينة دوسلدورف الألمانية، اليوم الخميس، بالسجن على سيدة ألمانية-لبنانية بالسجن لمدة 4 سنوات لانتمائها لتنظيم داعش.

وأدانت المحكمة، اليوم، السيدة المنحدرة من مدينة إسن الألمانية، وهي أم حاليا لـ5 أطفال، وعائدة من سوريا، بارتكاب جريمة حرب عن طريق الاستيلاء على مسكن وكذلك بانتهاك إلزام الرعاية والتربية.

يذكر أن السيدة، 31 عاما، غادرت ألمانيا في عام 2015 بصحبة أطفالها الأربعة من أجل الانضمام لتنظيم داعش في سوريا. وهناك ولدت طفلها الخامس. وتم إلقاء القبض على السيدة في نهاية يوليو عام 2020 في مدينة إسن بعد عامين ونصف من عودتها إلى ألمانيا.

وأضافت المحكمة اليوم أن زوج السيدة تولى منصبا قياديا في جماعة سيئة السمعة في مدينة هيلدسهايم في ولاية سكسونيا السفلى، وكانت هذه جماعة تابعة للمدعو أبو ولاء وهو زعيم تنظيم داعش في ألمانيا الذي تمت إدانته في مدينة تسله بالسجن عشر سنوات ونصف.

وجاء في حيثيات الحكم اليوم، أنه صحيح أن زوج السيدة، الذي لم يتم العثور عليه الآن، هو الذي اتخذ قرار الذهاب إلى سوريا، إلا أنه تم دحض إدعاء السيدة بأنها لم تكن تعلم شيئا عن تنظيم داعش وذلك من خلال تصريحاتها في محادثات هاتفية تم التنصت عليها.

وأضافت المحكمة اليوم أنها قامت بالدعاية لتنظيم داعش ودعت أفرادا من عائلتها للسفر إلى سوريا، كما أنها أرسلت أطفالها إلى "مؤسسات تعليمية" وثيقة الصلة بداعش.