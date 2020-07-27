أشرف زكي: مشاركة أكايمية الفنون في معرض الكتاب تثري الحركة الثقافية

وصف الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، مشاركة أكاديمية الفنون في فعاليات الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ضمن أجنحة وزارة الثقافة، بـ«المهمة والمتميزة».

وأضاف في تصريحات لبرنامج «آخر النهار» الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على شاشة «النهار»، مساء الأربعاء، أن الأكاديمية تضف كبار المفكرين والمثقفين الذين يملكون قدرة كبيرة على إثراء الحركة الثقافية في مصر.

من جانبه، قال الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الدورة الحالية تمثّل مرحلة جديدة من مراحل تاريخ معرض الكتاب، من خلال نقل الفعاليات عبر شبكة الإنترنت، مؤكدًا أن كافة الخدمات التي سينفذها المعرض ستكون "أون لاين" عبر المنصة الإلكترونية، بما في ذلك حجز التذاكر والزيارة الافتراضية.

وتحت شعار (في القراءة حياة)، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ظهر الأربعاء، أعمال الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتشارك في الدورة الحالية للمعرض 25 دولة من 4 قارات وهي السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إريتريا، الصومال، العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، أمريكا، وذلك بالإضافة إلى 1218 ناشرًا مصريًّا وأجنبيًّا و 49 مكتبة لسور الأزبكية، وتستمر أعماله حتى 15 يوليو المقبل.