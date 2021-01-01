السعودية تعتمد نهجًا شموليًا للتصدي للإرهاب

أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى ‏المعلمي، ‏أن المملكة اعتمدت نهجًا شموليًا لا يقتصر على الإجراءات التقليدية للتصدي للإرهاب ‏ومكافحته، بل يمتد ليعالج القضايا المتعلقة بالمجال السيبراني، بالاستعانة بهيئات ‏حكومية رائدة ومراكز عالمية مهمة، تؤدي أدوارًا حيوية في المراقبة والكشف والمكافحة، وتفنيد الفكر ‏المتطرف ونشر مبادئ التسامح والاعتدال والسعي لتوطيد قيم السلام والوئام.‏

وأكد المعلمي - خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ‏لمناقشة "التصدي لتحديات مكافحة الإرهاب الجديدة والمتطورة خلال العقد الجديد" وفقًا لوكالة الأنباء السعودية - أنه بالنظر إلى الوتيرة المتسارعة للتطورات التكنولوجية والرقمية التي يشهدها العالم، ‏بات من الضروري التصدي للتحديات الناجمة عن إساءة استخدام هذه التكنولوجيا من قبل الإرهابيين.

وأشار إلى أن هذا التهديد ازداد واتسعت دائرته خلال جائحة كورونا، التي فرضت على العالم الانخراط ‏أكثر في العالم الافتراضي، ما جعل العديد من المجتمعات في جميع أنحاء العالم، عرضة للتحريض على ‏الكراهية والتجنيد والتمويل وارتكاب الأعمال الإرهابية، سواء من قبل الجماعات الإرهابية أو حتى الذئاب ‏المنفردة التي تستلهم العنف من أيديولوجيات متطرفة.‏

وشدد المعملي على أنه من المهم استكشاف أفضل الممارسات والمناهج، وكذلك تبادل المعلومات من أجل ‏مواجهة التحديات والتهديدات الناشئة التي لا يمكن التصدي لها؛ دون التعاون على المستويات الوطنية ‏والإقليمية والدولية