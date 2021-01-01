هونج كونج تحيي ذكرى عودتها للحكم الصيني

احتفلت هونج كونج بذكرى عودتها للحكم الصيني عام 1997 بمراسم رفع العلم اليوم الخميس، حيث تم رفع علم هونج كونج بجانب العلم الوطني الصيني في مراسم أقيمت في ميناء فيكتوريا.

ومنعت سلطات هونج كونج للعام الثاني على التوالي المظاهرات للاحتفال بالعودة للحكم الصيني في الأول من تموز/يوليو 1997، وأرجعت ذلك لجائحة كورونا، على الرغم من أن المنتقدين يعتقدون أن هذا القرار له دوافع سياسية. وقد شهدت الأعوام السابقة مسيرات احتجاجية كبيرة ضد سياسات بكين.

وظلت الشوارع في هونج كونج هادئة اليوم الخميس، على عكس العام الماضي، عندما تجاهل عشرات الآلاف من المتظاهرين الحظر. وقد حذرت الشرطة من انتهاك الحظر، وقالت إنه سيتم نشر 10 آلاف شرطي .

يشار إلى أنه مر عام أيضا على بدء تطبيق قانون الأمن الوطني، الذي فرضته بكين في هونج كونج، وهى الخطوة التي أثارت غضبا عالميا.

وقالت الصين إنه كانت هناك حاجة لإقرار القانون لمواجهة التهديدات، ولكن يتم استخدامه أيضا لإسكات أصوات المعارضة في هونج كونج، المنطقة ذات الحكم شبه ذاتي، التي كانت تتمتع في السابق بدرجة من الاستقلال السياسي.

ووفقا لشروط عودة هونج كونج للصين، وافقت بكين على إدارتها بصورة مستقلة وفقا لمبدأ" دولة واحدة ونظامان".