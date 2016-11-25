البرلمان الكوري الجنوبي يمرر مسودة قانون لتعويض الشركات المتضررة من كورونا

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صدق البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، على مسودة قانون معدلة تمكن الحكومة من تقديم تعويض مالي لأصحاب الشركات الصغيرة التي تضررت من القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الجلسة العامة للبرلمان مررت التعديل المقترح على قانون حماية ودعم الشركات الصغيرة، مما يتيح للحكومة تعويض الشركات الصغيرة عن الخسائر التي تكبدتها بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا.

وقدر وزير الشركات الناشئة كوون شيل سيونج خلال جلسة برلمانية أمس الأربعاء أن إجمالي خسائر الشركات الصغيرة العام الماضي بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا بلغ 3 تريليونات وون (2.6 مليار دولار).