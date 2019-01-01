احتراق طفل داخل ورشة ميكانيكا في الدقهلية

لقي طفل مصرعه محترقًا، داخل ورشة ميكانيكي في المنصورة، بعدما ألقى عليه طفلين "ولاعة" بقصد المزاح ولكن السولار الموجود بالورشة تسبب في اشتعال النيران بالورشة ووجدوا جثته متفحمة.



وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بورشة ميكانيكا سيارات بشارع الثانوية.



وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية، تم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بورشة ميكانيكا سيارات مرخصة بالطابق الأرضي بعقار مكون من خمسة طوابق ملك "محمد أحمد حسين حسن"،60 سنة، ميكانيكي سيارات، مقيم شارع الجلاء.



وأسفر الحادث، عن مصرع "سيف سامح إبراهيم"، 14 سنة، طالب، بالصف الثاني الإعدادي، ويعمل بالورشة ومقيم بشارع الثانوية دائرة القسم؛ نتيجة تفحمه بالكامل، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي، واحتراق بعض محتويات الورشة.



وبسؤال مالك الورشة، قرر أنه كان متواجد خارج الورشة لقضاء بعض احتياجاته وعقب عودته فوجئ باشتعال النيران بالورشة.



وبسؤال خال الطفل "جميل صابر عبدالملاك"، 67 سنة، عامل، ومقيم بشارع الثانوية، قرر أنه علم من الأهالي باشتعال النيران بالورشة محل عمل ابن شقيقته ووفاته إثر ذلك.



وباستكمال الفحص، تبين أنه أثناء تواجد الطفل وصديقيه "ك. ر. م. م. س"، 10 سنوات، طالب بالصف الرابع الابتدائي، ويعمل بائع متجول، ومقيم منطقة سوق ستوته دائرة القسم، و"م. م. ص. س"، 8 سنوات، بائع متجول، مقيم بغرفة بعقار مجاور للورشة وأصل إقامته بدائرة مركز أسيوطـ، غير متواجد داخل الورشة المشار إليها، وحال قيامهم بالمزاح ولهوهم بقداحة "ولاعة"، امتدت نيرانها لكمية من السولار الموجودة بأرضية الورشة؛ مما أدى إلى اشتعال النيران بالورشة وامتدادها لملابس المجني علية وحدوث إصابته التي أودت بحياته.



وتم ضبط الأول، وبمواجهته أقر بذات المضمون، وتم تحرير محضر بالواقعة.