احتراق طفل داخل ورشة ميكانيكا في الدقهلية

لقي طفل مصرعه محترقًا، داخل ورشة ميكانيكي في المنصورة، بعدما ألقى عليه طفلين "ولاعة" بقصد المزاح ولكن السولار الموجود بالورشة تسبب في اشتعال النيران بالورشة ووجدوا جثته متفحمة.
وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بورشة ميكانيكا سيارات بشارع الثانوية.
وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية، تم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بورشة ميكانيكا سيارات مرخصة بالطابق الأرضي بعقار مكون من خمسة طوابق ملك "محمد أحمد حسين حسن"،60 سنة، ميكانيكي سيارات، مقيم شارع الجلاء.
وأسفر الحادث، عن مصرع "سيف سامح إبراهيم"، 14 سنة، طالب، بالصف الثاني الإعدادي، ويعمل بالورشة ومقيم بشارع الثانوية دائرة القسم؛ نتيجة تفحمه بالكامل، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي، واحتراق بعض محتويات الورشة.
وبسؤال مالك الورشة، قرر أنه كان متواجد خارج الورشة لقضاء بعض احتياجاته وعقب عودته فوجئ باشتعال النيران بالورشة.
وبسؤال خال الطفل "جميل صابر عبدالملاك"، 67 سنة، عامل، ومقيم بشارع الثانوية، قرر أنه علم من الأهالي باشتعال النيران بالورشة محل عمل ابن شقيقته ووفاته إثر ذلك.
وباستكمال الفحص، تبين أنه أثناء تواجد الطفل وصديقيه "ك. ر. م. م. س"، 10 سنوات، طالب بالصف الرابع الابتدائي، ويعمل بائع متجول، ومقيم منطقة سوق ستوته دائرة القسم، و"م. م. ص. س"، 8 سنوات، بائع متجول، مقيم بغرفة بعقار مجاور للورشة وأصل إقامته بدائرة مركز أسيوطـ، غير متواجد داخل الورشة المشار إليها، وحال قيامهم بالمزاح ولهوهم بقداحة "ولاعة"، امتدت نيرانها لكمية من السولار الموجودة بأرضية الورشة؛ مما أدى إلى اشتعال النيران بالورشة وامتدادها لملابس المجني علية وحدوث إصابته التي أودت بحياته.
وتم ضبط الأول، وبمواجهته أقر بذات المضمون، وتم تحرير محضر بالواقعة.