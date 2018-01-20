بيلاروسيا تؤكد اهتمامها بتحقيق الأجندة الرقمية مع روسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي

أعرب نائب رئيس الوزراء البيلاروسي إيجور بتريشينكو، اليوم الخميس، عن اهتمام بلاده بتحقيق جدول الأعمال الرقمي مع روسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وذلك خلال الجلسة العامة للمنتدى الثامن لأقاليم بيلاروسيا وروسيا إذ ركزت الجلسة على التعاون في مجال البحث والتطوير بين بيلاروسيا وروسيا في عصر الرقمنة.

وقال بتريشينكو "إن تدريب الموظفين مهم بشكل خاص بما في ذلك تدريب جيل جديد من الباحثين والقادة التقنيين مع ما يسمى بالتفكير الرقمي، ونحن مهتمون بتحقيق جدول الأعمال الرقمي مع روسيا وجميع المشاركين في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وقد وافق بالفعل رؤساء دول الاتحاد على الاتجاهات الرئيسية لتحقيق جدول الأعمال الرقمي للاتحاد حتى عام 2025"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية.

وأضاف نائب رئيس الوزراء البيلاروسي "نحن مقتنعون أيضا أنه في مواجهة ضغوط العقوبات المتزايدة على بيلاروسيا وروسيا فإن الاستخدام الفعال لجميع آليات دولة اتحاد بيلاروسيا وروسيا وربما إدخال آليات جديدة من أجل صنع منتجات عالية التقنية يكون مفتاح النجاح في التغلب على التحديات والتهديدات ونحن ندعم تطوير برامج دولة الاتحاد لتلائم واقع اليوم".

وأكد بتريشينكو أنه من المستحيل تحقيق هذه الأهداف دون إشراك الشباب البيلاروسي والروسي في جهود البحث والتطوير والابتكار، ولدينا العديد من الأمثلة على تحقيق المبادرات الشبابية المشتركة، ومن الضروري الآن توسيع قائمتهم لتشمل أكبر عدد ممكن من العلماء والممارسين الشباب في الإجراءات المشتركة لبلداننا فيما يتعلق بمهام التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويمكن أن يكون تطوير برنامج لدعم مشروعات البحث والتطوير الشبابية ذات الأولوية خطوة فعالة في هذا الاتجاه.

يُشار إلى أن منتدى أقاليم بيلاروسيا وروسيا عقد لمدة 8 سنوات تحت رعاية البرلمانين البيلاروسي والروسي، وبدأ المنتدى الثامن في 29 يونيو حتى اليوم الأول من يوليو، وتقام معظم الأحداث والفعاليات عبر تقنية الفيديو بسبب جائحة كوفيد-19.

يركز منتدى هذا العام على التعاون العلمي والتقني في عصر الرقمنة نظرا للأهمية الخاصة لتشكيل فضاء علمي وتكنولوجي مشترك في سياق تكامل روسيا وبيلاروسيا.

يشارك في الجلسة العامة رؤساء الوكالات الحكومية والوزارات والمنظمات وممثلو دوائر الأعمال البيلاروسية والروسية وخبراء الرقمنة.