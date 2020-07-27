قال الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، إن الجامعة كانت خاضعة بشكل كامل لـ"الأهل والعشيرة"، وذلك خلال سنة حكم جماعة الإخوان.

وأضاف خلال الفيلم الوثائقى "القرار: قرار شعب"، مساء الأربعاء، أن هذه السياسة الإخوانية قوبلت بحالة من الحشد العارم ضد الجامعة من قِبل كافة قطاعاتها.

في سياق متصل، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة الحالي، أن جماعة الإخوان حاولت فرض التمكين في كافة المؤسسات، مؤكدًا أن كافة الخطابات والتصريحات التي كانت تصدر من قيادات وعناصر الجماعة كانت تخدم هذا الغرض.