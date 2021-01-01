قالت هدى حسن، والدة الطفل رشيد المصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي، إنها لاحظت ضعف ابنها منذ ولادته، كما أنه لم يكن يزحف مثل غيره من الأطفال، وكان غير متزنًا.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، مساء الأربعاء، أنهم أجروا له أشعة بعد إكماله عامًا، فتم تشخيص المرض على أنه تأخر حركي، رغم أن شكله كان طبيعيًّا بشكل كامل، موضحة أنهم نفذوا له علاجًا طبيعيًّا لمدة أربعة أشهر لكن دون فائدة، لا سيّما عدم قدرته على النهوض وتوقفه عن الزحف، مؤكدة أن مرضه غيَّر حياتهم بشكل كامل.

من جانبه، أشار ياسر محمد والد الطفل، إلى أن طبيب مخ وأعصاب شخَّص حالة رشيد بالخطأ فاستمر في العلاج الطبيعي لمدة شهرين دون ظهور أي تحسن، فقروا تغيير الطبيب بآخر طلب إجراء رسم عضلات وأعصاب، فاكتشف إصابته بالمرض في رمضان الماضي "22 أبريل".

وأوضح أن الطبيب أبلغهم إجراء تحليل جينات للتأكد من الإصابة، ومن ثم تأكد أن الطفل بحاجة إلى الحصول على الحقنة، لافتًا إلى الصعوبة تمثّلت في عدم الانتشار الكبير لهذا العلاج إلى جانب الثمن المرتفع.

وأفاد بأن هذه الحقنة موجودة الولايات المتحدة والإمارات، فسافر إلى دبي بالتزامن مع رواج كبير ودعم هائل حظيا به بعد نشر تفاصيل الحالة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن يوم الأربعاء، تحمل الدولة تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة والتي تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل.

وقال الرئيس السيسي خلال تفقده للمعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، إن هذه المشكلة الإنسانية كانت محل اهتمام كبير من الدولة المصرية بسبب المعاناة التي تتحملها الأسر لفقدان أطفالهم المرضى، ما دفع الدولة للتحرك وتوقيع اتفاقا مع عدة شركات عالمية متخصصة لعلاج هذا المرض.