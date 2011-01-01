قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه بعد ثورة 25 يناير 2011 كان هناك مطالبات بإغلاق المركز القومي للمرأة، وخلال عام 2012 كان هناك مطالبات بإلغاء قانون الختان، وغيرها من القوانين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الأربعاء، أن ثقافة المجتمع بحاجة لتربية عدة أجيال لتغيرها، ذاكرة أن ما يساعد التغير هو وجود تشريعات قوية تضمن الحقوق.

وذكرت أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب زادت حتى 28%، و14% في مجلس الشيوخ، فضلًا عن زيادة نسبة تمثيل المحافظات إلى 31%، مضيفة أن السيدات أصبح من حقهن تقلد مناصب في النيابة العامة ومجلس الدولة بعد 72 عامًا.

وأشادت بأدوار السيدات على المستوى السياسي، خاصة لاحتكاكهن بالسيدات في المنازل ومعرفتهن لاحتياجات الشعب، متابعة: «يوم ما نوصل لكل المناصب تمثيل 50% سيدات يبقى كده وصلنا لكل الحقوق».

