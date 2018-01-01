فيدرر وميدفيديف يواصلان التقدم في ويمبلدون

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تأهل السويسري روجيه فيدرر للدور الثالث لبطولة إنجلترا المفتوحة للتنس (ويمبلدون)، ثالث بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم، عقب فوزه السهل على الفرنسي ريتشارد جاسكيه.

وحسم فيدرر، المصنف السادس للبطولة، المباراة لصالحه، بعد فوزه بثلاث مجموعات نظيفة، جاءت نتائجها 7 / 6 و6 / 1 و6 / 4.

كما صعد الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثاني للبطولة، للدور الثالث أيضا، بعدما تغلب 6 / 4 و6 / 1 و6 / 2، على الإسباني كارلوس ألكاراز.

وبلغ الأسترالي نيك كيريوس الدور ذاته، بفوزه على الإيطالي جيانلوكا ماجر بنتيجة 7 / 6 و6 / 4 و6 / 4، فيما حقق الكازاخي ألكسندر بوبليك مفاجأة كبيرة، بفوزه على البلغاري جريجور ديميتروف بنتيجة 6 /4 و7 / 6 و7 / 6.

وصعد الألماني ألكسندر زفيريف إلى الدور الثالث أيضا بفوزه على الأمريكي تينيس ساندجرين.

وفاز زفيريف المصنف الرابع للبطولة على منافسه الأمريكي بنتيجة 7/ 5 و6 /2 و6 /3 في الدور الثاني اليوم الخميس.

واحتاج زفيريف إلى ساعة و45 دقيقة للفوز على ساندجرين والتأهل للدور الثالث.

وضرب زفيريف، المصنف السادس عالميا، موعدا في الدور القادم بعد غد السبت مع الأمريكي تايلور فريتز، الذي فاز على مواطنه ستيف جونسون بثلاث مجموعات لمجموعتين.

وقال اللاعب الألماني "أمضي في مسار جيد ، لكنها كانت أيضا جولة ثانية فقط. المباريات القادمة سوف تكشف عن المزيد".

ويحظى زفيريف بفرصة بلوغ دور الـ16 من بطولة جراند سلام، التي تجرى على الملاعب العشبية للمرة الثانية في مسيرته الرياضية.

وتأهل الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت المصنف الثامن بصعوبة بالغة إلى الدور الثالث بفوزه على الصربي ميومير كيكمانوفيتش.

وحسم باوتيستا أجوت فوزه على كيكمانوفيتش بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بنتيجة أشواط 6/ 3 و6 /3 و6 /7 و3/ 6 و6 /3، فيما فاز البريطاني كاميرون نوري على الأسترالي أليكس بولت بنتيجة 6 / 3 و6 / 1 و6 / 2.

ولحق السلوفيني أليز بيديني بركب المتأهلين للدور الثالث بفوزه على الياباني يوشيتو نيشوكا 6 /1 و6 /صفر و6 /2، فيما فاز التشيلي كريستيان جارين على الأسترالي مارك بولمانس، والأسترالي جيمس دوكورث على الأمريكي سام كويري، والإيطالي ماتيو بيرتيني على الهولندي يوتش فان ديزندشلب.

كما فاز البولندي هيبرت هيركاش على الأمريكي ماركوس جيرون، والإيطالي لورينزو سينيجو على الكولومبي دانييل إيلاهي جاران.