لجان بأسيوط لمتابعة بدء العمل بمجمعات الخدمات بالقرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم البدء في إنشاء مجمعات الخدمات وسكن كريم بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة تطوير الريف المصري، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير 1500 قرية في 52 مركزًا إداريًا على مستوى الجمهورية نصيب أسيوط منها 7 مراكز بواقع 149 قري و894 تابعا؛ ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها فى الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة، وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وتفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، خلال جولة ميدانية، الموقف التنفيذي لمشروعات مجمعات الخدمات وسكن كريم بقريتي أولاد الياس ومجريس بمركز صدفا، ضمن مبادرة تطوير الريف المصري.

رافق المحافظ، خلال الجولة، محمد كمال رئيس مركز ومدينة صدفا، فضلًا عن معاينة المنازل للأسر والفئات غير القادرة بالقرى الأكثر احتياجًا لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين القاطنين بها من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم.

كما تفقد وصول مهمات الصرف الصحي واستكمال أعمال مشروعات الصرف الصحى بقريتى أولاد الياس ومجريس.

ولفت إلى التنسيق الكامل مع كل الجهات بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط لتحقيق التكامل، وتنفيذ معدلات إنجاز ملموسة لتنفيذ هذا التكليف الذي يساهم في خدمة المواطنين في القرى.

كما استكمل السكرتير المساعد جولته الميدانية بمتابعة أعمال رصف بعض الطرق الرئيسية بمركز الغنايم وفقا للخطة الاستثمارية للمحافظة في قطاع الرصف وفقا لخطة الرصف المعتمدة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تعد أكبر خطة رصف فى تاريخ المحافظة، رافقه خلالها خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ومسئولى الشركات المنفذة ونواب رئيس المركز .

وكان محافظ أسيوط، كلف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية على أرض الواقع لمستجدات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات، والعمل على سرعة إزالة أي معوقات أو تحديات تواجه التنفيذ للمساهمة في تغير شكل الريف المصري خلال المدة المحددة للبرنامج والمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين جولاته الميدانية المستمرة بقرى ومراكز االمحافظة؛لمتابعة تنفيذ المشروعات على ارض الواقع وتقديمه لكل سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ولفت إلى أن الحكومة تسعى بجدية للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة في تلك القرى.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح".

كما سيتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.