أجرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي اليوم اتصالاً هاتفياً بنظيرها الروسي سيرغي لافروف، وقدمت شرحاً مفصلاً عن موقف السودان حول مفاوضات سد النهضة الإثيوبي والأسباب التي دعته إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة حول الأزمة.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الخميس، عبرت وزيرة الخارجية السودانية عن تطلعها إلى دعم روسيا الإتحادية بصفتها عضواً دائماً بمجلس الأمن لموقف السودان، ولحث إثيوبيا على عدم المضي قدماً في الملء الثاني بشكل أحادي.



ونوهت إلى أن الملء الثاني الأحادي لسد النهضة يمثل تهديدًا لسلامة الملايين من المواطنين السودانيين وسلامة المنشآت الحيوية بالسودان، داعية روسيا إلى حث إثيوبيا على استئناف المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يرضي جميع الأطراف في إطار زمني محدد تتفق عليه الأطراف الثلاث.



وأكدت حرص السودان على حل الخلاف ودياً وحرصه على إقرار الأمن والسلم في الإقليم.



من جانبه، رحب سيرغي لافروف بالزيارة المرتقبة للـ«المهدي» إلى روسيا لبحث كافة أوجه التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين، وأكد دعمه لحل الخلاف بشأن سد النهضة ودياً، من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.