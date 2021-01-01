مسؤول الإغاثة بالكنسية الإنجيلية: فترة حكم الإخوان كانت بمثابة رعبا رهيبا

قالت الدكتورة إيفا بطرس، مسؤول قسم الإغاثة في مصر والوطن العربي بالكنيسة الإنجيلية، إن أيام حكم الإخوان لا توصف، معلقة: «لا كهرباء أو حياة أو بنزين أو وعود بأيام مقبلة فيها حياة أو أي أمل».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن جماعة الإخوان لم تمتلك القدرة على متابعة وصنع مستقبل، قائلة إن المواطنين وقتها كانوا «تحصيل حاصل»، بحسب وصفها.

وذكرت أن المصريين كانوا يقضون أيامًا صعبة، فضلًا عن أن أيام حكم الإخوان كانت بمثابة رعبًا رهيبًا، متابعة: «الكآبة والحزن الذي يخيم علينا كان من ساعة ما نصحى وحتى ننام، وتمسكنا بالرب وتوقعنا أن الرب الصالح يحب هذه الدولة بحق وحقيقي كان الأمل الوحيد».