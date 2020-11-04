تدمير جسر رئيسي لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيجراي بإثيوبيا

قالت منظمة إغاثية اليوم الخميس إنه تم تدمير جسر يؤدي إلى إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا. وكان للجسر دور مهم في توصيل المساعدات الإنسانية للإقليم.

ووفقا لتقارير غير مؤكدة، دمرت الجسر قوات موالية للحكومة المركزية في أديس أبابا.

ووفقا للأمم المتحدة، يعتمد حوالي خمسة ملايين و200 ألف شخص في تيجراي على المساعدات الإنسانية.

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية "آي آر سي" في بيان "شعرنا بصدمة كبيرة عندما سمعنا أنه جرى تدمير جسر تيكيزي في تيجراي".

وقالت إن الجسر "كان واحدا من طرق الإمداد الرئيسية إلى تيجراي، ما يعني أن جهود الإغاثة ستتعرض لمزيد من العراقيل عن ذي قبل. وتواصل لجنة الإنقاذ الدولية دعواتها من أجل إدخال المساعدات للإقليم دون قيود".

وتم الإعلان، بشكل مفاجئ, عن وقف لإطلاق النار في الإقليم مطلع الأسبوع، بعد ثمانية أشهر من شن الحكومة المركزية عملية عسكرية في نوفمبر على جبهة تحرير شعب تيجراي، التي كانت تتولى السلطة في الإقليم.

ومنذ ذلك الحين، كانت العاصمة الإقليمية ميكيلي، وأجزاء أخرى من تيجراي خاضعة لسيطرة الجبهة.

وبموجب وقف إطلاق النار، من المفترض أن تتمكن منظمات الإغاثة من العمل في الإقليم. غير أن أنشطتها تعطلت طوال أشهر نظرا للوضع الأمني والصعوبات البيروقراطية.

من ناحية أخرى، تتعرض هذه المنظمات لعراقيل جراء انقطاع التيار الكهربائي، وفقدان الاتصال عبر الانترنت، والهاتف في أنحاء الإقليم منذ بداية الأسبوع.