مطروح: إصابة 4 أشخاص بينهم نيجيرية إثر انقلاب سيارة بالساحل الشمالي

قال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن مستشفى الحمام المركزي استقبل 4 مصابين، بينهم سيدة تحمل الجنسية النيجيرية، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي بالساحل الشمالي.



وأضاف البلتاجي أن حادث انقلاب سيارة ملاكي في الكيلو ٥٨ على الطريق الدولي بالساحل الشمالي، أسفر عن إصابة سيدة تبلغ من العمر ٤٠ سنة، وطفلين توأمين يبلغان من العمر ٧ سنوات، وسيدة تحمل الجنسية النيجيرية تدعى "حواء تاخرت" تبلغ من العمر ٢٠ سنة، بإصابات مختلفة ما بين كسور ونزيف في المخ وكدمات وسحجات وتهتك.



وأشار إلى تقديم العلاج للمصابين، واستقرار حالتهم، وتحرير محضر بالواقعة بمعرفة قسم شرطة الحمام.