السودان عضو دائم في مجلس أمناء الوكالة الأفريقية لاستيعاب المخاطر

فاز السودان بمقعد دائم فى مجلس أمناء الوكالة الافريقية لاستيعاب المخاطر، خلال الاقتراع الذي جرى في المؤتمر الحادي عشر للوكالة، الذي عقد عن بعد.

وترأس الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني رئيس الدورة الحالية للوكالة الافريقية لاستيعاب المخاطر، مؤتمرها الحادي عشر، بحضور ابراهيما الشيخ ديونق مساعد الأمين العام للأمم المتحدة رئيس الوكالة، وبمشاركة ممثلي عدد من الدول الإفريقية عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وشهد المؤتمر اختيار مجلس أمناء الوكالة، عبر تصويت اعصائها، ومناقشة خطتها للفترة القادمة.

وانضم السودان، للوكالة الافريقية لاستيعاب المخاطر في العام ٢٠١٨ ويترأس الدورة الحالية، وتعمل الوكالة على مساعدة الدول الأعضاء في مواجهة المخاطر الطبيعة مثل السيول والفيضانات والزلازل.