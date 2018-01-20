 ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية مغشوشة بالغربية - بوابة الشروق
الخميس 1 يوليه 2021 6:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تجريم الاغتصاب الزوجي؟

النتـائـج تصويت

ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية مغشوشة بالغربية

مقر محافظة الغربية
مقر محافظة الغربية
علاء شبل
نشر في: الخميس 1 يوليه 2021 - 6:45 م | آخر تحديث: الخميس 1 يوليه 2021 - 6:45 م
تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الخميس، من ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية، مجهولة المصدر ومغشوشة ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيواني، داخل مدشة للأعلاف الحيوانية بدون ترخيص، قبل طرحها للبيع في الأسواق.

وكان المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بتمكن الرقابة التموينية، من ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني؛ لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، بحوزة مالك مدشة للأعلاف الحيوانية بنطاق المحافظة، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك