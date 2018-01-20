ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية مغشوشة بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الخميس، من ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية، مجهولة المصدر ومغشوشة ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيواني، داخل مدشة للأعلاف الحيوانية بدون ترخيص، قبل طرحها للبيع في الأسواق.



وكان المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بتمكن الرقابة التموينية، من ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني؛ لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، بحوزة مالك مدشة للأعلاف الحيوانية بنطاق المحافظة، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.