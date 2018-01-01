ضبط 9 أطنان و3697 لتر أغذية ومشروبات فاسدة وتحرير 920 محضرا بالغربية

شنت إدارة الأغذية بمديرية الصحة بالغربية حملة مكبر، أسفرت عن ضبط ٩٤٠٦ كجم و٣٦٩٧ لتر من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام، وغلق ١٢٨ منشأة لتعبئة المواد الغذائية، مخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية وبها خطر داهم ونقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم سحب ١٧٠٨ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتكثيف الجهود لظبط سوق الغذاء واستمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.



وشكل الدكتور محمد شكر مدير عام الوقائي لجنة بقيادة الشناوي نجم مراقب عام الأغذية لظبط المنشآت الغذائية المخالفة للاشتراطات، تمكنت من تحرير ٩٢٠ محضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.