الرئيس الأوكراني يجدد استعداده للقاء نظيره الروسي

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، في مقابلة مع وكالة أنباء إنترفاكس الأوكرانية ، استعداده للاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال زيلينسكي إنه سوف يعقد اجتماعا مع رئيس الكرملين "إذا كان سوف يؤدى ذلك حقا إلى حل لعدد من قضايا الأزمات الموجودة بشكل موضوعي في العلاقات الثنائية بين أوكرانيا وروسيا".



كما رد على وصف بوتين يوم الأربعاء بأن أوكرانيا تخضع لسيطرة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا ، واصفا ذلك بالدعاية.



وقال زيلينسكي لوكالة إنترفاكس الأوكرانية في مقابلة نشرت اليوم الخميس "في العالم الحقيقي ، يتم حل جميع القضايا المتعلقة بأوكرانيا بشكل حصري في أوكرانيا والدولة الأوكرانية".



ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي ، الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2019 ، بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين يوم 12 تموز/يوليو الجاري لمناقشة التعاون الأمني ​​والاقتصادي ، فضلاً عن جهود السلام المتوقفة في شرق أوكرانيا الذي مزقته الحرب ، حيث يستمر القتال بين القوات الحكومية والمتمردين الانفصاليين المدعومين من روسيا منذ سبع سنوات.



في وقت لاحق من الشهر الجاري ، من المقرر أن يصل زيلينسكي إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.



كان بوتين قد اجتمع مع بايدن في جنيف الشهر الماضي لكنه قلل من شأن عقد لقاء مع زيلينسكي.



وقال بوتين خلال جلسة أسئلة وأجوبة أذيعت بشكل علني أمس الأربعاء: "لقد وضع [زيلينسكي] أوكرانيا تحت إدارة خارجية".



وقال بوتين: "المسائل الرئيسية في الحياة اليومية لأوكرانيا لا يتم حسمها في كييف ، بل في واشنطن. وإلى حد ما في برلين وباريس".