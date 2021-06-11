صعدت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الخميس، ليقترب خام برنت من 75.5 دولار للبرميل، مع ترقّب المستثمرين قرار تحالف كبار منتجي الخام بشأن اتفاق كبح الإمدادات في النصف الثاني من العام.

وتأتي مكاسب النفط كذلك مع آفاق الطلب القوي، وسط آمال تعافي الاقتصاد العالمي، وبالتبعية الطلب على النفط.

وفي التعاملات الصباحية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم شهر سبتمبر، بنحو 1.2%، مسجلاً 75.49 دولار للبرميل.

وفي التوقيت نفسه، صعد سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الأمريكي، تسليم شهر أغسطس، بنسبة تزيد عن 1.2%، ليصل إلى 74.37 دولار للبرميل.

وخلال شهر يونيو، ارتفع الخام الأمريكي بنحو 10%، فيما شهد خام برنت مكاسب تتجاوز 8%، ليلامس كلاهما أعلى مستوى منذ أكتوبر عام 2018.

يعتقد المحللون أن الطلب على النفط سيتزايد في النصف الثاني من هذا العام، مع توزيع المزيد من اللقاحات المضادة للوباء وتخفيف قيود السفر.

وقال محلل النفط في شركة بي في إم للنفط، تاماس فارغا، إنه خلال النصف الأول من العام جرى تمهيد الطريق لمزيد من التحسين والنمو الاقتصادي ونمو الطلب على النفط، بحسب وكالة رويترز.

وعلى جانب آخر، تستمر مخزونات النفط الأميركية في الهبوط للأسبوع السادس على التوالي، في إشارة إلى الطلب الآخذ على الارتفاع.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة أوبك+ اجتماعًا مع منتجي النفط في وقت لاحق من اليوم، لتحديد ما إذا كان قرار التخفيف التدريجي لخفض إنتاج النفط في الشهر المقبل سوف يمتد لما بعد ذلك.

ووفقًا لتوقعات نقلتها وكالة رويترز عن مصادر لم تسمّها، فمن المتوقع أن يقوم تحالف أوبك+ بتمديد اتفاق خفض المعروض النفطي عمومًا لما بعد أبريل 2022.