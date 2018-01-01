كفر الشيخ: إزالة التعديات والإشغالات وحملة مكبرة تضبط سلع غذائية بدسوق

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، عددًا من الحملات وإزالة الإشغالات والتعديات، إضافة لحملة تموينية مكبرة، بإشراف المهندسة عايدة ماضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.



وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشاركة المجتمعية لأهالي قرية شباس الشهداء؛ لتعاونهم مع الوحدة المحلية بشباس الشهداء لإزالة المقلب العمومي على طريق شباس وتشجير المكان، وتدعيم المدخل بصناديق مامة بالجهود الذاتية.



وأثنى نور الدين على متابعة المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز مدينة دسوق، ورشا طيبة رئيس قرية شباس الشهداء.



وتمكنت حملة مجلس المدينة من التصدي لمخالفتين، المخالفة الأولى إزالة صبة لسقف منور بالدور الأول علوى بغرض إضافته إلى مساحة المبنى، والثانية شدة خشبية لسقف شخشيخة بالدور الخامس، كما تابعت المهندسة عايدة ماضي منظومة النظافة بالقرى، تحت إشراف نواب رئيس المدينة لشئون القرى سند أبو كيلة ومحمد جميل، وتابعت منظومة النظافة بقرى دسوق واستمرار أعمال حملات النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى المركز تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياي، وكفر مجر، ومحلة أبو علي، وشباس الشهداء، وسنهور المدينة، وشابة، والعجوزين، وأبو مندور، وكنيسة الصرادوسي، وشباس الملح، وكفر العرب، فضلاً عن استمرار العمل لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.



وأشرفت "ماضي" بالتنسيق المهندس عماد حبيب مدير عام مديرية التموين بكفر الشيخ، على الحملات المفاجئة على المخابز والمحلات والسوبر ماركت والمطاعم والجزارة والمصانع ومحطات الوقود بنطاق مركز ومدينة دسوق، وتمكنت الأجهزة الرقابية بتموين بندر دسوق من إحباط محاولة تهريب شكائر دقيق بلدي مدعم بواسطة أحد تجار الدعم، وتم ضبط تروسيكل محمل بحوالي 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الواحدة 50 كيلو.



وأكدت تحرير المحضر "2394 ا. د. ط" ضد "أ .م.ا" لحيازته وعرضه 50 قرص جبنة رومي زنة القرص 13 كيلوجرامًا تقريباً، بالإضافة إلى 30 جردل مخلل زنة الجردل 15 كيلوجرامًا؛ لعدم وجود بيانات ومزاولة نشاط بدون ترخيص ، كما تمكنت الحملة من ضبط كميات من اللحوم والسلع الغذائية غير الصالحة، وضبط 300 كيلو جرام زيت طعام معبأة بداخل 15 جركنًا مجهول المصدر ليس عليها أي بيانات تدل عليها أو فواتير خاصة بها.