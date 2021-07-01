أفادت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس، بأنه تم إعطاء إجمالي 98.8 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ1.21 مليون جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البرازيل 6 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وكانت حملة التطعيم ضد فيروس كورنا قد بدأت في البرازيل من 23 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 18.6 مليون حالة، بالإضافة إلى 518 ألفا و66 وفاة. وظهرت أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل قبل عام و18 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدول، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.