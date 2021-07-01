الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة اتفاق افيتار وتطالب بتدخل دولي

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من خطورة الاتفاق الذي أبرمته حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع المستوطنين في بؤرة "افيتار" الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس وما سيلحقه من اتفاقات.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، الاتفاق شرعنة إسرائيلية رسمية للبؤرة،على طريق تحويلها إلى مستعمرة تلتهم الجبل بأكمله والأراضي المحيطة به.

وأعربت عن رفض فلسطين للاتفاق، وستقاومه بجميع الطرق القانونية المعتمدة،خاصة أنه كشف عن الوجه الحقيقي لحكومة بينت - لبيد، التي تعطي المستوطنين ومنظماتهم ومجالسهم الإرهابية سطوة القرار.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي برفض الاتفاق والتنديد به وعدم تجاهله ومنع تمريره، داعية لموقف دولي حازم لرفضه حتى لا يجر وراءه المزيد من الاتفاقات الاستعمارية المشابهة.