وزير الداخلية الألماني: هجوم الطعن في فورتسبورج يعد سببا لفحص سياسة الاندماج

صرح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، بأنه يرى أن هجوم الطعن بسكين في مدينة فورتسبورج يعد سببا لإجراء فحص أساسي لإجراءات الاندماج التي تتبعها الحكومة الألمانية.

وقال زيهوفر، اليوم الخميس بالعاصمة برلين: "نعم سيكون أمرا سيئا من وجهة نظري إذا خيمت على الأوساط السياسية حالة الصمت بعد جريمة بشعة كهذه ولم تقدم أي أفكار عن الطريقة التي يمكننا من خلالها التحسين". وأضاف أنه يقول ذلك صراحة بصفته وزيرا مسؤولا عن سياسة الاندماج.

وتابع زيهوفر أنه تم بالفعل بعد أعمال شغب شهدتها مدينة شتوتجارت في عام 2020 طرح سؤال عمّا إذا كان لا يزال هناك عدد كبير للغاية من المهاجرين الشباب "الذين تم اقتلاعهم من جذورهم ويتسمون بالتشوش"، لافتا إلى أنه من المحتمل أن هناك أحيانا نقصا في المفاهيم المناسبة للتعامل مع مثل هؤلاء الشباب.

وأوضح الوزير الألماني أن شخصا صوماليا ليس لديه في النهاية خلفية حضارية مماثلة لمهاجر منحدر من تونس، وأضاف أن شخصا يبلغ من العمر 18 عاما بحاجة لشكل مختلف عن الدعم عن شخص يبلغ من العمر 50 عاما.

وأشار زيهوفر إلى أنه يعيش في ألمانيا حاليا عدد كبير للغاية من الشباب الذين لديهم حق في الإقامة ولم يندمجوا بشكل كاف في المجتمع.

يذكر أن صوماليا، 24 عاما، قتل 3 نساء طعنا بسكين وألحق إصابات بالغة بأشخاص آخرين بعضهم في حالة خطيرة. ولا يزال هناك حالة من عدم الوضوح فيما يتعلق بدوافع الشاب الصومالي.

وكان وزير الداخلية صرح لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية في عددها الصادر أمس الأربعاء بقوله: "إذا عاش شاب لمدة ست سنوات في مأوى للمشردين دون أن ينظر إليه أحد ويهتم به، فعندئذ لا أستطيع أن أكون راضيا عن سياستنا. هناك غياب للوعي".



