الداخليه الكويتية: فتح المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من اليوم

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، فتح المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من اليوم 12 ظهرا حتى الساعة الـ12من منتصف الليل من كل يوم للمواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية المحصنين ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت.

وقالت الوزارة الكويتية - في بيان اوردته وكاله الانباء الكويتية-إنه مع انطلاق العمل في قرار السماح بعبور المواطنين يتوجب على الجميع ضرورة الالتزام بجميع الإجرات الصحية.

يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي تدارس يوم الأثنين الماضي خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر السماح للمواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية بالعبور من المنافذ الحدودية البرية والبحرية وذلك اعتبارا من يوم أمس الأول الثلاثاء.