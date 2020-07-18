 بنجلاديش تحتجز أكثر من 280 شخصا انتهكوا قواعد الإغلاق - بوابة الشروق
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بنجلاديش تحتجز أكثر من 280 شخصا انتهكوا قواعد الإغلاق

شرطة بنجلاديش
شرطة بنجلاديش
د ب أ
نشر في: الخميس 1 يوليه 2021 - 9:21 م | آخر تحديث: الخميس 1 يوليه 2021 - 9:21 م
قالت الشرطة في بنجلاديش، اليوم الخميس، إنه جرى احتجاز أكثر من 280 شخصًا على خلفية مزاعم بانتهاك قواعد الإغلاق على مستوى البلاد، في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت بنجلاديش، التي تقع في جنوب آسيا، تسجيل عدد قياسي من الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بواقع 143 وفاة.

وبدأ اليوم الخميس إغلاق عام في بنجلاديش يستمر لمدة أسبوع؛ لمواجهة الزيادة المثيرة للقلق في الإصابات بكوفيد-19.   

وقال ضابط الشرطة مريتونجوي دي ساجال، إنه تم احتجاز من انتهكوا القواعد الصحية في اليوم الأول من الإغلاق الذي يشمل غلق المكاتب والمراكز التجارية وتعليق خدمات النقل.

وفرضت المحاكم المتنقلة غرامات بحق جزء كبير من 281 شخصا احتجزوا في العاصمة دكا.

وتشهد الشوارع، الخاوية غالبا، في دكا وغيرها من الأماكن دوريات تنفذها قوات من الجيش جرى استدعاؤها لمعاونة الإدارة المدنية، إلى جانب قوات الأمن.

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