أعلنت البعثة الدبلوماسية البريطانية في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يعتزم تقديم صندوق جعة للسفيرة البريطانية جيل جالارد.

يأتي ذلك بعد أن خسر ماس الرهان الذي عقده مع نظيره البريطاني دومينيك راب حول نتيجة مباراة منتخبي بلديهما في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) والتي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي بهدفين نظيفين، حيث كان ماس راهن راب بتقديم صندوق جعة في حال خسر المنتخب الألماني المباراة.

وكان ماس كتب على تويتر أمس الأربعاء:" ديون الرهان هي ديون شرف" وهنأ راب بفوز المنتخب الإنجليزي.

وكان كل من ماس وراب التقطا صورا وكل منهما يمسك بقميص منتخب بلاده في يده، وقال ماس مازحا إنه وراب متفقان في كل القضايا الدولية تقريبا إلا عندما يتعلق الأمر بكرة القدم.