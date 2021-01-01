بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى هدنة بخصوص حرب النقانق

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لتأجيل بعض الإجراءات الخاصة بالتجارة مع آيرلندا الشمالية بعد "بريكست" لمدة ثلاثة أشهر، بما يسمح باستمرار شحن اللحوم المبردة، في خطوة تعني تشكل هدنة لما عرف إعلاميا بـ"حرب النقانق".

وتم إبرام هذا الاتفاق في أعقاب توترات قوية بين لندن وبروكسل حول هذا الموضوع، وستسمح هذه الاتفاقية لبريطانيا بمواصلة شحن اللحوم المبردة مثل النقانق الإنجليزية إلى بلفاست، والتي كان من الممكن حظرها بداية من الأول من يوليو الجاري، وفقا لمحطة "فرانس إنفو" الإخبارية.

وقال وزير الدولة البريطاني المكلف بملف بريكست ديفيد فروست في بيان: "نحن سعداء لأننا تمكنا من تحقيق تمديد معقول للحوم المبردة المرسلة من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية"، مضيفا أن "هذه خطوة أولى إيجابية ولكننا ما زلنا بحاجة إلى إيجاد حل دائم لأن أيرلندا الشمالية جزء لا يتجزأ من المملكة المتحدة ويجب أن يكون مستهلكوها قادرين على الاستمتاع بالمنتجات التي تم شراؤها في بريطانيا لسنوات قادمة".

من جانبه، أصر الاتحاد الأوروبي على أن هذا الاتفاق "مؤقت" ويأتي مع "شروط قوية". وحذر نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، قائلا: "نحن لا نعطي شيكًا على بياض".

ويعتبر بروتوكول أيرلندا الشمالية الذي تم التفاوض بشأنه بصعوبة، جزءا من اتفاقية بريكست ودخل حيز التنفيذ منذ 1 يناير، ويبقي بحكم الواقع المقاطعة البريطانية في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي للسلع، من خلال ضوابط جمركية على البضائع القادمة إلى أيرلندا الشمالية من المملكة المتحدة.

وكان التوتر بين لندن وبروكسل يتعلق بشكل أساسي ببدء تطبيق إجراءات منع شحن اللحوم المبردة من بريطانيا العظمى، كما هو الحال بالنسبة للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

واتهمت بروكسل لندن بعدم احترام الالتزامات التي تم التعهد بها، وانتقد البريطانيون الأوروبيين لكونهم متشددين في تطبيق القواعد. وهدف البروتوكول هو منع إجراء عمليات مراقبة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا إلى الجنوب، وبالتالي تجنب إعادة حدود بين المنطقتين والتي يمكن أن تعرض السلام في أيرلندا الشمالية للخطر، بعد 3 عقود من العنف الدموي.