عدد كبير من الطلاب يغادرون الحجر الصحي في مايوركا بعد سلبية إصابتهم بكورونا

غادر معظم الطلاب الـ181، الذين ثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا، الحجر الصحي في مايوركا، لكي يعودوا إلى منازلهم اليوم الخميس.

وأفادت صحيفة اولتيما اورا، بأنه تم نقلهم إلى فالنسيا. وقد غادر عدد قليل على نفقتهم بالطائرة مساء أمس الأربعاء.

وكانت محكمة قد قضت بأن احتجاز الطلاب في فندق بالما بيلفر المستأجر، بأمر من الحكومة الإقليمية، غير قانوني، وأمرت بالإفراج عن الطلاب، الذين بعضهم قصر.

وكانت السلطات أرجعت فرض الحجر الصحي الإلزامي على الطلاب الذين كانوا يحتفلون بتخرجهم، إلى أنهم خالطوا أشخاصا أصيبوا بفيروس كورونا في حفلات. ومازال هناك 51 طالبا في الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

وجرى تسجيل نحو 1700 حالة إصابة بفيروس كورونا في أنحاء إسبانيا، عقب أن ذهب عدد من الطلاب في السنة النهائية في رحلات مدرسية إلى مايوركا.