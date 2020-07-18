الزراعة: 4 أيام في شهر مارس سبب أزمة نقص محصول المانجو

قال الدكتور أيمن حمودة رئيس معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، إن التغيرات المناخية أثّرت بشكل كبير على المحاصيل، لا سيما محصول المانجو الذي يكون مثمرًا في فصل الربيع.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، عر شاشة "المحور"، مساء الخميس، أن شهر مارس الماضي شهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة لمدة أربعة أيام خلال هذا الشهر وقد تخطت درجة الحرارة الـ45 درجة، بينما كانت هذه الفترة وقت عقد الأزهار للمحصول.



وأشار إلى أن هذه الموجة الحارة تسببت في تساقط الأزهار "العاقدة"، وهو ما أحدث أضرارًا كبيرة على هذا المحصول، موضحًا أن الأزمة مهدد بالتكرار مع استمرار التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.



وأفاد حمودة، بأن تجار محافظة الإسماعيلية اشتكوا من تساقط الأزهار، فتم بحث المشكلة ولم يتبين أن هناك سببًا مرضيًّا أو وجود حشرات ما، كاشفًا أن محصول المانجو في المحافظة تراجع بنسبة 70%.



وأوضح أن سعر المانجو لا يرتبط بتزايد أو تناقص الكمية على الرغم من القاعدة الاقتصادية التي تشير إلى أن قلة المحصول يعني ارتفاع السعر، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يحدث لسوق المانجو في مصر.



يُشار إلى أن محصول المانجو في الإسماعيلية أصيب بنسبة كبيرة من فطر "العفن الهبابي الأسود"، الذي أدى إلى تلف المحصول؛ لقلة الإنتاج وتعرض الثمار للفطر.



ونفى الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، ما تردد حول طرح مانجو غير سليمة ومصابة بالعفن الهبابي في الأسواق، وقال إن العفن الهبابي مرض موجود منذ فترة وليس جديدا، وأن وزارة الزراعة لديها الخبرة الكافية للتعامل معه، وكذلك المزارعين.