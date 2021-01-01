حملة صحية بأسوان تعدم 100 كيلو مواد غذائية و5670 عبوة عصائر مغشوشة

أسفرت حملة مكبرة نفذتها إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بأسوان، من ضبط 100 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، شملت لحوم مجمدة وعصائر، ومنتجات البان، ومعلبات، وغيرها.

قال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، إن الكميات المضبوطة منتهية الصلاحية وبدون بيانات، وصدر قرار من النيابة العام بإعدام هذه الكميات بالطرق الصحة السليمة، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا ضبط نحو 5670 علبه وزجاجة عصائر ومربى منتهية الصلاحية، شملت 540 علبة مربى مغشوشه وغير صالحة للاستهلاك، وضبط 4152 زجاجة خل مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 1296 زجاجة عصير برتقال مغشوشه وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 222 زجاجه عصير كوكتيل مغشوشه وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال أماكن المضبوطات تحرير المحاضر اللازمة.



