البدري وجهاز المنتخب يتابعون مباراة الأهلي وبيراميدز من ملعب السلام

حرص حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم ومعه جهازه الفني طارق مصطفي وأحمد ايوب وسيد معوض وأيمن طاهر على حضور مباراة الاهلي وبيراميدز المقرر اقامتها فى التاسعة مساء اليوم ، باستاد الأهلى والسلام.
وجاء حضور البدرى وجهازه المعاون لمتابعة اللاعبين المرشحة للانضمام لمنتخب الفراعنة فى الفترة القادمة عن قرب للاستقرار على القائمة التي ستمثل مصر في مواجهتي منتخبي انجولا والجابون خلال الأجندة الدولية القادمة.
يذكر ان البدرى يعمل حاليا على متابعة العديد من اللاعبين المحليين ويحضر بعض مباريات الدورى وكان اخرها لقاء انبى والمقاولون العرب وذلك للوقوف على مستويات جميع اللاعبين وبحث سبل ضم لاعبين جدد يستحقوا اللعب فى المنتخب الوطنى.
وتعد مباراة الليلة بين الأهلى وبيراميدز من المواجهات الشرسة فى الدورى كما انها اول مباراة للأهلى منذ قترة غياب طويلة عن الاجواء المحلية بسبب ارتباطاته الأفريقية فى الفترة الماضية.
ويسعى كلا الفريقين الليلة فى تحقيق الفوز فالاهلى يدخل بمعنويات عالية بعد تأهله لنهائى دورى ابطال افريقيا عقب فوزه على الترجى التونسى فى نصف نهائى البطولة ويسعى الان للعودة للمنافسة بقوة على لقب الدورى وتحقيق الانتصارات لاستعادة الصدارة مجددا .
أما بيراميدز فيسعى هو الأخر للخروج من انكساره الأخير بعد فشله فى التأهل لنهائي البطولة الكونفدرالية بعد ان ودع البطولة من نصف النهائي بضربات الترجيح امام الرجاء المغربى.