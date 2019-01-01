البدري وجهاز المنتخب يتابعون مباراة الأهلي وبيراميدز من ملعب السلام

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حرص حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم ومعه جهازه الفني طارق مصطفي وأحمد ايوب وسيد معوض وأيمن طاهر على حضور مباراة الاهلي وبيراميدز المقرر اقامتها فى التاسعة مساء اليوم ، باستاد الأهلى والسلام.

وجاء حضور البدرى وجهازه المعاون لمتابعة اللاعبين المرشحة للانضمام لمنتخب الفراعنة فى الفترة القادمة عن قرب للاستقرار على القائمة التي ستمثل مصر في مواجهتي منتخبي انجولا والجابون خلال الأجندة الدولية القادمة.

يذكر ان البدرى يعمل حاليا على متابعة العديد من اللاعبين المحليين ويحضر بعض مباريات الدورى وكان اخرها لقاء انبى والمقاولون العرب وذلك للوقوف على مستويات جميع اللاعبين وبحث سبل ضم لاعبين جدد يستحقوا اللعب فى المنتخب الوطنى.

وتعد مباراة الليلة بين الأهلى وبيراميدز من المواجهات الشرسة فى الدورى كما انها اول مباراة للأهلى منذ قترة غياب طويلة عن الاجواء المحلية بسبب ارتباطاته الأفريقية فى الفترة الماضية.

ويسعى كلا الفريقين الليلة فى تحقيق الفوز فالاهلى يدخل بمعنويات عالية بعد تأهله لنهائى دورى ابطال افريقيا عقب فوزه على الترجى التونسى فى نصف نهائى البطولة ويسعى الان للعودة للمنافسة بقوة على لقب الدورى وتحقيق الانتصارات لاستعادة الصدارة مجددا .

أما بيراميدز فيسعى هو الأخر للخروج من انكساره الأخير بعد فشله فى التأهل لنهائي البطولة الكونفدرالية بعد ان ودع البطولة من نصف النهائي بضربات الترجيح امام الرجاء المغربى.