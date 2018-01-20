شن حي الأميرية، حملة مفاجئة علي مافيا العقارات، اليوم الخميس، بناءً على توجيهات الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بمتابعة التصدى لمخالفات البناء وإزالتها فى المهد تحت إشراف رئيس كل حى بمعاونة المتابعة الميدانية المختصه.



وأضاف الحي، في بيان له، أنه تم إزالة بلوك 5 مدخل 1 بالدور الخامس، بميدان الأميرية، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابه.



فى سياق متصل، تابع اللواء هشام السعدي، رئيس حي الزيتون، خطة الرصف وتطوير شوارع الحى، حيث تم تركيب بلاط انتر لوك بشارع عثمان، من طومانباى، شمال القاهرة.