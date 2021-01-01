تداول 20 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وذكرت هيئة الميناء -في بيان اليوم الخميس- أن قطارًا مكونًا من 25 عربة غادر الميناء، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5197 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 3068 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 17 ألفًا و237 طنًا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة تضمنت 24 ألفًا و889 طنًا شملت "10434 طن فوسفات و4207 طن رمل و900 طن مولاس و9348 طن يوريا، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24153 ألفًا و153 طنًا شملت "16959 طن ذرة و1786 طن صودا و3403 أطنان عدس و1130 طن خردة و30 طن كالسيوم فلوريد و2864 رأس ماشية.